Pierpaolo Pretelli: “Non contatto Elisabetta per rispetto verso Giulia”

Pierpaolo Pretelli ha svelato di aver sentito Elisabetta Gregoraci dopo la fine del GF Vip per motivi di lavoro.

Pierpaolo Pretelli ha svelato di aver parlato con Elisabetta Gregoraci dopo la fine del GF Vip ma unicamente per motivi di lavoro. L’ex gieffino ha anche svelato quali sarebbero attualmente i loro rapporti.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

Nonostante l’evidente feeling sbocciato tra loro nella casa del GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci avrebbero smesso di coltivare la loro “amicizia speciale” una volta usciti dal reality show.

Pierpaolo ha spiegato che, visti gli evidenti paletti messi dalla showgirl nei suoi confronti, sarebbe stato impossibile far nascere un rapporto tra loro che non fosse altro che una semplice amicizia. Anche questa ipotesi è comunque naufragrata da quando lui si è legato a Giulia Salemi, scegliendo così di non mantenere i contatti con la Gregoraci per rispetto verso la nuova fidanzata.

I due si sarebbero comunque sentiti dopo la fine del programma, ma unicamente per motivi di lavoro: “Sui social ci sono schieramenti di fan che si scontrano quotidianamente.

(…) Con Elisabetta ci siamo visti dopo la fine del reality, ma per motivi lavorativi. Ho sempre evitato di contattarla o stringere amicizia. Questo per rispetto verso Giulia. Con Eli non poteva nascere nulla e questo perché lei aveva messo dei paletti. Continui freni fin dall’inizio, ma sembra che la gente non voglia accettarlo”, ha dichiarato Pierpaolo.