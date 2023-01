Pierpaolo Pretelli: "Non pensavo di sposarmi ma Giulia mi ha fatto venire voglia"

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati ospiti a Verissimo, dove si sono visti costretti a rispondere a moltissime domande in merito alla loro vita privata.

Pierpaolo Pretelli e le nozze

A Verissimo Silvia Toffanin ha messo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi alle strette, chiedendo loro quando sarebbero stati pronti per fare il grande passo o avere un figlio insieme. L’ex velino di Striscia la Notizia ha confessato che finora il matrimonio non sarebbe rientrato nei suoi programmi, e ha anche svelato che stare insieme all’influencer italopersiana gli avrebbe fatto cambiare idea.

“Non avevo mai pensato di sposarmi prima d’ora, ma Giulia mi ha fatto venire voglia”, ha ammesso, aggiungendo anche che presto farà la proposta di matrimonio alla fidanzata.

Per quanto riguarda invece l’arrivo di un figlio, Giulia Salemi ha confessato che le piacerebbe avere un giorno una bambina (Pierpaolo è già padre del piccolo Leo, nato dalla sua passata unione con Ariadna Romero). “Mi piacerebbe molto avere una bambina, in modo da poterla truccare, vestire, crescere insieme a lei come una mamma per amica”, ha dichiarato l’influencer.

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo è iniziata nel 2020 al GF Vip e da allora i due non si sono mai separati.

La coppia ha ammesso di condurre una vita normale e a Verissimo i due hanno anche confessato di bisticciare di tanto in tanto. I fan non vedono l’ora di sapere cosa riserverà loro il futuro e se davvero presto convoleranno a nozze.