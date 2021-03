Dopo l'incredibile esperienza al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare di Giulia Salemi, conosciuta nella Casa di Cinecittà

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, continua alla grande. Intervistato di recente a RTL 102.5, il modello lucano è tornato a parlare della sua recente esperienza televisiva, impreziosita dalla presenza della bella influencer italo-persiana.

Eh già… E chi si riprende più…

Ho scoperto Giulia in un modo tutto nuovo e inaspettato… Una donna stupenda…

Pierpaolo un grande uomo con i valori giusti ❤️#prelemi https://t.co/1jEJT68CYO — SarinaPower11 (@Sarina197336694) March 26, 2021

Hai ragione Pierpaolo ha trovato in Giulia tutto quello che desiderava e idem anche Giulia sono fatti l’uno per l’altro — Mariarosa Belpasso (@MariarosaBelpa1) March 26, 2021

Pierpaolo su Giulia: la confessione

Il percorso dell’ex gieffino nel reality di Canale 5 è stato ricco di emozioni, ma anche di tanti colpi di scena. Pier ha infatti rivelato di aver trovato molto difficile restare così a lungo lontano dal figlio Leo, nato dalla relazione con la sua ex compagna Ariadna Romero. Tale mancanza è però stata colmata in parte grazie alla presenza di Giulia: “Se non fosse stato per lei, non so come avrei reagito”, ha di fatto precisato l’ex Velino.

Pierpaolo Pretelli ha dunque ribadito ancora una volta come la vicinanza di Giulia sia stata per lui di fondamentale importanza. Nonostante le molte critiche ricevute, i due oggi appaiono assai felici insieme, forse anche già pronti per una eventuale convivenza. Moltissimi sono del resto i fan che li sostengono con grande affetto anche adesso che il programma di Alfonso Signorini è finito.