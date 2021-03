Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più innamorati e felici: tuttavia, il ragazzo ha spiegato che il loro rapporto non è come lo avrebbe voluto.

La storia d’amore tra l’ex velino Pierpaolo Pretelli e l’influencer italo-persiana Giulia Salemi è nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia, in occasione della loro partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il rapporto tra i due ex concorrenti sta continuando e si sta rafforzando dopo la conclusione del reality Mediaset: ciononostante, pare ci siano ancora alcune persone che nutrono dubbi sulla natura della loro relazione e che sperano in un riavvicinamento tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo Pretelli sul rapporto con Giulia Salemi: “Non è come vorrei”

Il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi diventa, giorno dopo giorno, più solido e serio. Tuttavia, tra coloro che continuano a non considerare autentico il legame della coppia, vi sono proprio i genitori del ragazzo che non sembrano essere ancora riusciti ad accettare la nuova nuora.

Eppure, a dispetto della disapprovazione esibita dalla famiglia Pretelli, i due ex concorrenti del GF Vip appaiono sempre più felici, innamorati e determinati a proseguire nella loro relazione.

A proposito della reazione dei suoi genitori sulla storia con l’influencer, si è espresso lo stesso Pierpaolo Pretelli che, nel corso di un’intervista su Radio Radio, ha dichiarato quanto segue: “La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF vip sono andato contro la loro idea. Loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta ma non è mai esistita”.

Le parole dell’ex velino, quindi, rimandano alla liaison con Elisabetta Gregoraci, definita ormai come “inesistente”, nata nella Casa prima della decisione della showgirl di abbandonare il programma e del conseguente avvicinamento di Pretelli alla Salemi.

Sempre in relazione ai suoi genitori, il ragazzo manifesta il suo dispiacere nei confronti del loro distacco e della loro ostilità verso l’influencer e spiega: “Un genitore è felice se il figlio è felice”.

Al dispiacere dell’ex velino, poi, si aggiunge anche quello di Giulia Salemi che avrebbe voluto trascorrere le vacanze di Pasqua in compagnia dei suoceri per dare loro l’opportunità di conoscerla meglio e comprendere di non essere la persona che viene sistematicamente raccontata sul web.

Infine, Pierpaolo Pretelli ha anche accennato a quale tipo di situazione si sia sviluppata tra la sua attuale fidanzata e la sua ex compagna, mostrandosi particolarmente soddisfatto: “Intanto con la madre di mio figlio si sono sentite. Ci sono le basi per stare insieme. Sono innamorato”.