Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio sulla crisi con Giulia Salemi

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Giulia Salemi ha confessato di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli.

A distanza di qualche ora da quel momento, anche l’ex velino ha rotto il silenzio, fornendo ai fan la sua versione dei fatti.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi. A rendere pubblica la notizia è stata l’influencer italo-persiana, nel corso dell’ultimo appuntamento con il GF Vip. La ragazza ha deciso di rompere il silenzio perché il chiacchiericcio su di loro era partito da qualche giorno.

A distanza di qualche ora dalla sua confessione, anche l’ex velino di Striscia la Notizia ha voluto fornire la sua versione dei fatti.

Pierpaolo, tramite il suo profilo Twitter, ha parlato così della crisi con Giulia:

“Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news . Non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli , come Pier e Giulia, senza pressioni. Speriamo che questo momento difficile passi presto”.

Pretelli ha confermato la crisi, ma ha chiesto ai fan un po’ di rispetto. Lui e la Salemi vogliono affrontare questo momento come se fossero due persone comuni, nell’intimità della loro casa.

Giulia, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, ha annunciato così la crisi con Pierpaolo:

“Alfonso voglio essere onesta, io e Pierpaolo stiamo vivendo un a crisi. Questo può accadere a tante coppie come noi. Però voglio precisare che non ci sono state liti con piatti volanti e che non si sono stati tradimenti. In questo momento non è certo in discussione il nostro sentimento. Però vogliamo capire come stanno andando le cose e che direzione prenderanno. Chiedere la privacy è difficile, visto che il nostro legame è nato qui al GF Vip sotto l’occhio attento delle telecamere. Passeremo questo 14 febbraio da separati. A dire la verità io domani sarò con te a Napoli!.