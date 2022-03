Pierpaolo Pretelli sbarca in radio: il consiglio di Fiorello

Dopo l'esperienza in tv, Pierpaolo Pretelli ha scelto la radio. Tutto quello che c'è da sapere.

Per Pierpaolo Pretelli inizierà presto una nuova avventura lavorativa: dopo la presenza a Domenica In approderà infatti a Radio R101.

Pierpaolo Pretelli alla radio

Pierpaolo Pretelli approderà a Radio R101 in qualità di speaker il venerdì mattina, dalle 11 alle 12, nel programma radiofonico Procediamo.

Per l’ex concorrente del GF Vip si tratta di un’esperienza a dir poco ambita: era stato Fiorello infatti a consigliarli d’intraprendere come lui la carriera radiofonica (lo showman è uno dei personaggi più amati da Pretelli, che ambirebbe a svolgere una carriera simile alla sua). Sul sito ufficiale di R101 è già comparsa la scheda di presentazione di Pierpaolo, che non ha mancato di parlare delle esperienze acquisite finora e dell suo sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Dopo Striscia la Notizia, e il Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli è approdato nel salotto tv di Domenica In e molto presto sarà uno degli speaker del venerdì a Radio R101. Tutto sembra dunque scorrere a gonfie vele per l’ex velino, che oggi ha trovato la serenità accanto alla fidanzata Giulia Salemi.

I due si sono conosciuti nella precedente edizione del GF Vip e da allora non si sono mai più detti addio.

A proposito del suo legame con la fidanzata, Pierpaolo ha detto: “Il periodo più difficoltoso con Giulia lo abbiamo vissuto dentro la Casa: quando siamo usciti, ci sono stati solo gioie, momenti belli e spensierati dove a vincere è sempre stato l’amore. Ci tengono insieme l’amore e la stima e la fiducia che abbiamo l’uno per l’altra”.