Pierpaolo Pretelli si è deciso: ecco quando sposerà Giulia Salemi

Fiori d'arancio in vista tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono pronti a compiere il grande passo? Secondo indiscrezioni l’ex gieffino vorrebbe chiedere la mano all’influencer già nei prossimi mesi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: nozze in vista?

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è sbocciata al Grande Fratello Vip 5 e, secondo indiscrezioni, i due sarebbero pronti per i fiori d’arancio.

Al momento la fatidica proposta da parte dell’ex velino non è ancora giunta ma secondo indiscrezioni potrebbe arrivare già nei prossimi mesi, mentre nel 2023 lei e Pierpaolo dovrebbero recarsi all’altare. La coppia confermerà presto la notizia? I fan non vedono l’ora di saperne di più.

La vita dopo il reality show

Dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip Giulia Salemi è entrata a far parte di fatto della famiglia di Pierpaolo Pretelli (ha anche conoosciuto il figlio, Leo) e attualmente i due fanno la spola tra Roma e Milano per i loro rispettivi impegni di lavoro.

La coppia non ha ancora fatto sapere quando convolerà a nozze ma in tanti tra i loro fan sperano di saperne presto di più.

Intanto, in una delle sue ultime interviste, Pierpaolo Pretelli ha confermato di non aver più sentito Elisabetta Gregoraci dopo al sua esperienza al GF Vip. Tra i due sembrava essere sbocciato qualcosa di più che una semplice amicizia, ma la showgirl aveva sempre affermato di non poter avere con l’ex velino una storia romantica.

A seguire Pierpaolo aveva incontrato Giulia, e ben presto tra i due è sbocciata un’importante storia d’amore che dura ancora oggi.