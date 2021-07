Pierpaolo Sechi su Raffaella Carrà: “A settembre rivivrà con me sul palco”

Pierpaolo Sechi, fan numero 1 di Raffaella Carrà, ha confermato che a settembre tornerà a esibirsi sul palco con i successi della diva nostrana

Da oltre 20 anni è l’imitatore per eccellenza della diva nostrana: stiamo parlando di Pierpaolo Sechi, che a settembre ritornerà sul palco per impersonare nuovamente l’appena scomparsa Raffaella Carrà. A una settimana esatta dal saluto a una delle artiste più amate in Italia, lo showman e fondatore del fanclub sardo a lei dedicato ha deciso di raccontare i suoi progetti futuri, nonché i momenti vissuti con la sua beniamina.

Io Pierpaolo Sechi in Raffaella Carrà ❤️ pic.twitter.com/lWwl0xauY6 — pierpaolo the prince (@pierpaolothepri) April 28, 2020

Pierpaolo Sechi, fan n. 1 di Raffaella Carrà

“Ricomincerò dopo l’estate”, ha dunque assicurato l’attore, che rimase letteralmente abbagliato dalla ballerina fin da piccolo, guardandola alla tv. Il successo di pubblico sarà certamente assicurato, mentre Pierpaolo ha precisato che “sarà uno spettacolo rinnovato”, con un occhio di riguardo alle canzoni d’amore piuttosto che ai grandi successi già noti.

Io Amo questa Donna…Io Amo @raffaella Carrà ❤️ pic.twitter.com/zVOVsGpDJm — pierpaolo the prince (@pierpaolothepri) October 30, 2020

Precisando di conoscere tutto della Raffa nazionale, lo showman oristanese ha sottolineato di possedere molto materiale della diva che in pochi hanno, come per esempio i suoi dischi in cinese, in giapponese o in spagnolo.

“In occasione di un evento a Brindisi mi presentò al pubblico come il fan più sfegatato”, ha ricordato ancora Sechi. Del resto, proprio in qualità di suo grande fan, gli è stato dato il permesso speciale di assistere al suo funerale.