Pierpaolo si spoglia a Tale e Quale Show, ma la reazione di Malgioglio è tiepida

Pierpaolo Pretelli si spoglia a Tale e Quale Show, ma la reazione di Cristiano Malgioglio è tiepida: durante l’ultima puntata, quella della finale della trasmissione televisiva condotta da Carlo Conti il concorrente infatti ha imitato Robbie Williams con Rock DJ ma al severo giudice Cristiano non è piaciuto.

Pierpaolo si spoglia e la reazione di Malgioglio è spiazzante: sulle note di Rock DJ di Williams la magia riesce a metà

La puntata in questione, che ha visto vincere i Gemelli di Guidonia, verrà ricordata anche per il siparietto (unilaterale, a dire il vero) fra Malgioglio e Pretelli, che ha voluto cimentarsi con uno dei brani più provocanti e “fisici” della rock star del Regno Unito ed ex Take That.

Pretelli “rimandato”: Pierpaolo si spoglia e la reazione di Malgioglio è tiepida

Pretelli ha intonato Rock DJ e, fedele al copione del video scandalo dell’epoca (almeno in parte, visto che Williams alla fine si scarnificava letteralmente) alla fine è rimasto in mutande, con una tigre sugli slip.

E a quel punto è arrivata, puntuale e in controtendenza, la reazione di Cristiano Malgioglio. Al resto dei giurati Pretelli non è dispiaciuto, ma a Cristiano Malgioglio la sua esibizione ha lasciato una insoddisfazione che l’istrionico giudice ha spiegato senza mezzi termini: “Devi sapere che Robbie Williams ha una presenza straordinaria è prorompente”.

La reazione di Malgioglio dopo che Pierpaolo Pretelli si è spogliato: “Studia o rimani in mutande”

“Tu sei un bellissimo ragazzo, hai una bellezza prorompente e accattivante”.

E ancora: “Sei un ragazzo molto fortunato perché sei molto intelligente, sai lavorare. Robbie Williams lo hai fatto in modo terribile vocalmente. Non c’entravi niente. Te l’ho sempre detto, devi studiare, andare meno in palestra, altrimenti figlio mio rimani sempre in mutande”.