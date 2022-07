Pierre La Sultana è scomparsa: il lutto

Pierre La Sultana è scomparsa. L'annuncio è stato dato dal suo staff attraverso i social.

La cartomante transgender Pierre La Sultana è scomparsa. L’annuncio è stato dato dalle pagine social a suo nome.

Pierre La Sultana è morta: il lutto

In queste ore le pagine social attribuite a Pierre La Sultana, la cartomante transgender che si era fatta conoscere e apprezzare dal pubblico tv, hanno annunciato la sua scomparsa.

“Purtroppo Pierre ci ha lasciati. Veramente felici di aver potuto regalare tramite questa pagina un po’ di allegria e leggerezza a chiunque passasse di qui. Ancor più felici di averla vissuta. Ci mancherà. Eccome se ci mancherà. Lo staff”, si legge nel messaggio, che ha ricevuto subito decine e decine di commenti di cordoglio da parte dei fan di Pierre La Sultana.

Pierre La Sultana aveva partecipato a una serie di programmi di tv locali del Lazio e in un’occasione aveva persino avuto uno scontro in diretta tv con Alberto Matano a La Vita in Diretta. Al momento non è dato sapere quali siano state le cause della scomparsa della cartomante e in tanti tra i fan dei social stanno chiedendo sue notizie al suo staff, che però non ha proferito ulteriore parola oltre al comunicato della sua scomparsa.

In tanti in queste ore stanno piangendo la morte della cartomante sui social.