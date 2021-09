Piersilvio Berlusconi stravolge Canale 5: Amici sarà fisso ogni domenica?

Amici diventerà uno dei programmi fissi della domenica Mediaset? La strategia di Piersilvio Berlusconi starebbe portando ottimi ascolti.

Piersilvio Berlusconi ha apportato importanti modifiche ai palinsesti Mediaset e sembra che la nuova programmazione faccia parte di una apposita strategia editoriale che permetta all’azienda di superare gli imbarazzi degli ultimi anni.

Piersilvio Berlusconi: la programmazione Mediaset

Dopo il quasi totale ridimensionamento di Barbara D’Urso (che ha visto far fuori due dei suoi show di punta) Piersilvio Berlusconi ha fatto importanti modifiche alla programmazione Mediaset che, finora, avrebbero premiato l’azienda in termini di ascolti.

L’appuntamento con Verissimo alla domenica è stato rappoddiato mentre Amici di Maria De Filippi è stato spostato temporaneamente in attesa che inizi Scene da un matrimonio (condotto da Anna Tatangelo). Il dating show di Maria De Filippi a quanto pare – durante la sua priuma puntata – ha battuto in termini d’ascolti Domenica In, lo storico programma condotto da Mara Venier.

Piersilvio Berlusconi: gli ascolti tv

Intanto, visti gli ottimi ascolti ottenuti da Verissimo la domenica (Silvia Toffanin ha confessato che sarebbe stato proprio suo marito, Piersilvio Berlusconi, a convincerla allo spostamento dal sabato pomeriggio alla domenica) e quelli ottenuti da Amici, c’è già chi si chiede se le modiche apportate al palinsesto non saranno definitive.

Per il momento l’unica cosa certa è che le modifiche sarebbero dovute a una precisa scelta editoriale apportata da Piersilvio Berlusconi (e in cui sicuramente l’emergenza Coronavirus ha avuto un ruolo).

Piersilvio Berlusconi: il colloquio con Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha smentito che il suo “ridimensionamento” fosse stato fatto per ascolti bassi e aveva parlato del colloquio da lei avuto con Piersilvio Berlusconi: “Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri.

Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori”, aveva svelato la celebre conduttrice televisiva.