Pietrangeli, Bruno Giordano: laziale doc, calcio sua seconda passione

Roma, 3 dic. (askanews) – “Oltre a essere stato numero uno nel tennis gli piaceva molto il calcio, era la sua seconda passione, laziale doc, quando giocavo nella Lazio i primi anni veniva a Tor di Quinto a prendere qualche calcio, lo accettava… Una persona straordinaria, in questa mattinata splendida nel suo stadio sarà contento di vedere tutta questa gente che lo ha amato e lo amerà sempre”.

Così Bruno Giordano, ex bomber della Lazio, ha ricordato Nicola Pietrangeli alla camera ardente al Foro Italico.