Pietrangeli, Gabriella Carlucci: ha avuto crollo dopo morte del figlio

Roma, 3 dic. (askanews) -Gabriella Carlucci ha prodotto “Nicola vs. Pietrangeli”, documentario sulla leggenda del tennis, e alla sua camera ardente al Foro Italico ha raccontato: “Abbiamo realizzato il documentario sulla sua vita di Nicola Pietrangeli circa un anno fa, Nicola aveva una memoria incredibile, si ricordava nomi ed episodi con dovizia di particolari e si ricordava addirittura a memoria i numeri di telefono delle persone che dovevamo intervistare, e ce li dettava.

Era simpaticissimo, battute a profusione”.

Quando si era fatto male al femore lo ero andato a trovare, mi aveva promesso di darmi consigli a tennis ma non ci siamo riusciti. Il declino definitivo lo ha avuto dopo la morte del figlio a cui teneva tantissimo, Giorgio, lì ho visto un crollo. Ho provato a coinvolgerlo nella promozione del documentario in più sedi, ma non ha voluto, e lì ho capito che non stava più bene”.

“Abbiamo parlato con dovizia di come avrebbe voluto il suo funerale, è incredibile che disse: ‘se piove rimandiamo’, ieri non è stato possibile, domani anche ripiove, quindi è andato tutto secondo gli ordini di Nicola” ha raccontato.