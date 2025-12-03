Pietrangeli, Onorato: ambasciatore di Roma, gi renderemo omaggio

Roma, 3 dic. (askanews) – “Nicola Pietrangeli non solo per Roma ma per il Paese è stata un’icona sportiva e di stile, di simpatia, anche le sue critiche hanno dimostrato sempre grande intelligenza; per tutti noi è stato anche un amico, si è occupato a Roma di sport, abbiamo potuto prendere spunto da un tennis grande che è tornato grande”.

Così l’assessore capitolino al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato ha ricordato Nicola Pietrangeli, alla camera ardente al Foro Italico a Roma.

“È stato un ambasciatore di Roma nel mondo, gli renderemo omaggio come è giusto che sia, per noi è una persona eterna, non ci abitueremo all’idea di non incontrarlo per le strade, agli Internazionali di tennis, è una gigantesca perdita” ha aggiunto. E su eventuali altre iniziative del Comune di Roma in suo onore, ha affermato: “Il Comune farà di sicuro ogni passo per renderlo ancora più eterno, anche per le nuove generazioni, io stesso non ero nato quando vinceva, però ho avuto la possibilità di crescere anche nel suo esempio, si deve trasmettere l’eredità di questo grande campione” ha aggiunto.