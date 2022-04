Pietrasanta in lutto, è morto Franco Adami, a dare la triste notizia della scomparsa del maestro l'amministrazione comunale con una nota di cordoglio

Pietrasanta in lutto, è morto Franco Adami, lo scultore pisano ma trapiantato da tempo a Parigi aveva vissuto ed operato nella “Piccola Atene”. Adami è morto ad 89 anni ed ha lasciato un ricordo indelebile della sua particolare concezione di arte, quella di “artista visuale” che fin dai primi anni Settanta aveva fatto del borgo in provincia di Lucca la propria nicchia creativa ed esistenziale di elezione.

A dare la triste notizia della scomparsa del maestro Adami l’amministrazione comunale di Pietrasanta, lo ha fatto per mezzo di una nota in cui “esprime profondo dolore per la sua scomparsa”. E il il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha voluto ricordare la figura di quel concittadino così ricco di estro e prodigo di lustro: “Franco Adami aveva aperto qui un studio suo e qui ha realizzato ed esposto tantissime opere.

Dal 2007 una di queste ‘Il giudizio di Minotauro’ fa parte del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea, inoltre il Museo dei Bozzetti conserva due suoi gessi, ‘Le Centurion’ e ‘Le chevalier noir’“.

Funerale a Parigi e tumulazione a Calci

I funerali di Franco Adami si terranno martedì prossimo a Parigi. Nella capitale di Francia infatti l’artista risiedeva da tempo. Dopo le esequie invece il feretro raggiungerà per la tumulazione a Calci, dove era nato nel 1933.