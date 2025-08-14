Pietre pompeiane nello zaino, turista beccato da una guida a Pompei

Roma, 14 ago. (askanews) – Aveva provato a nascondere nello zaino sei pietre pompeiane. Ma un turista scozzese 51enne, in visita al parco archeologico di Pompei, non è sfuggito all’occhio attento di una guida turistica in servizio che lo ha notato mentre raccoglieva pezzi di pavimento di una delle strade della città antica.

Avvisati direzione e corpo di vigilanza, l’uomo è stato subito individuato e poi denunciato per furto aggravato. Nel suo zaino sono state recuperate 5 pietre e un frammento di laterizio.

“Complimenti e grazie alla guida turistica così attenta, ai nostri ottimi custodi e addetti alla vigilanza e all’Arma dei carabinieri per questo intervento sinergico per la tutela del patrimonio” ha dichiarato il direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel.