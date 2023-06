Pietro Tartaglione ed Edoardo Donnamaria: scontro a distanza per il messaggio di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi.

Scontro social inaspettato tra Pietro Tartaglione ed Edoardo Donnamaria. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è scagliato contro l’ex Vippone a causa del suo messaggio di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi.

Pietro Tartaglione ed Edoardo Donnamaria: lo scontro a distanza

Edoardo Donnamaria, che è diventato popolare proprio grazie ad un programma di Mediaset, Forum, ha scritto un messaggio di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi che ha attirato l’attenzione di Pietro Tartaglione. Ha tuonato: “Influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo”. Il compagno di Rosa Perrotta ha replicato: “Ragazzino viziato, fai un bagno di umiltà che non sei nessuno“.

Pietro Vs Edoardo: botta e risposta social

Secondo Tartaglione, Edoardo non avrebbe dovuto creare polemiche con un sincero messaggio di cordoglio. Neanche a dirlo, Donnamaria non ha incassato in silenzio. Prima gli ha scritto in privato, poi, via Twitter, ha postato le chat e ha aggiunto:

“Mi ci mancava tortiglione oggi. Se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo”.

Nelle chat, ad esempio, si vede Edoardo che scrive a Pietro: “Non sei un granché ad argomentare per essere un avvocato“.

Pietro contro Edoardo: da che parte stanno i fan?

Nello scontro tra Pietro ed Edoardo i fan sono, al momento, equamente divisi. Tra i commenti al cinguettio di Donnamaria si legge: “In una prossima vita, magari, possono provare ad avere un confronto alla pari con te“, oppure “Edoardo si conferma un immaturo”, o ancora “Non capisco questo attacco e tutte queste parolacce“.