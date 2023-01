Pignatelli (Carl Zeiss Vision Italia): 'Ruolo It e digitalizzazione è fondamentale nella sostenibilità'

Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Come azienda da tempo abbiamo intrapreso l'impegno per la sostenibilità. Noi siamo un'azienda industriale e quindi abbiamo molto a cuore quello che è l'impatto della nostra azienda sul territorio, siamo ai massimi livelli di ri...

(Adnkronos/Labitalia) – "Come azienda da tempo abbiamo intrapreso l'impegno per la sostenibilità. Noi siamo un'azienda industriale e quindi abbiamo molto a cuore quello che è l'impatto della nostra azienda sul territorio, siamo ai massimi livelli di rispetto ambientale. E l'it sta aiutando l'azienda a ridurre il più possibile i consumi energetici ma anche di altro come la carta. Abbiamo lavorato ad esempio molto sull'imballaggio della merce usando solo materiale riciclabile. Tutto frutto di un processo di digitalizzazione spinto in cui il ruolo dell'It è stato determinante.

Con l'obiettivo di essere sempre più sostenibili". Lo ha detto Luigi Pignatelli, head of digital and information technologies Carl Zeiss Vision Italia, intervenendo al Phygital Talk 'It, nuove tecnologie e il futuro della sostenibilità: il ruolo chiave del chief information officer' nel corso della seconda edizione del 'Forum Information Technology', l’appuntamento dedicato all’It e alla sicurezza informatica promosso da Comunicazione Italiana, con Adnkronos in qualità di Main Media Partner, in corso presso il Palazzo dell’Informazione a Roma e in Live streaming su comunicazioneitaliana.TV.

Per il futuro è necessario "continuare in un processo di riduzione dei consumi e continuare a rendere i processi sempre più digitali, portando avanti la cultura della sostenibilità", ha concluso.