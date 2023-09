Pil: Castellone (M5s), 'governo ha fatto ripiombare Italia in stagnazione'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Come ampiamente prevedibile, e l'M5S lo sta dicendo ininterrottamente dalla scorsa legge di bilancio, il taglio indiscriminato di tutte le precedenti politiche di investimento, operato dal governo Meloni, ha fatto ripiombare l’Italia a un passo dalla stagnazione. Le stime di crescita del Pil 2023, aggiornate al ribasso per l’Italia dalla Commissione europea, non sono altro che una conferma. Già quest’anno la crescita del nostro Pil sarà superata da quella dei principali partner, mentre secondo le medesime proiezioni l’anno prossimo torneremo dietro a tutti". Lo afferma, in una nota, Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama.

"La stessa Commissione – prosegue – riconosce che la cancellazione e il forte ridimensionamento di Superbonus e bonus edilizi hanno avuto un effetto negativo sull’edilizia e sulla domanda interna. Quando il commissario Gentiloni precisa che il Superbonus era una misura straordinaria, da far rientrare nel tempo, osserva una cosa ovvia, già intuita all’origine della misura che è sempre stata considerata temporanea, ma che si sarebbe dovuta legare al Pnrr e poi trasformare in un piano stabile di incentivi all’efficientamento energetico degli edifici, esattamente come chiede la direttiva Ue sulla case green. Lo sciagurato errore di politica economica dell’attuale governo, invece, non è stato solo cancellare o ridimensionare bruscamente misure come Superbonus e Transizione 4.0, ma non prevedere nessun investimento". "Senza investimenti nella transizione ecologica delle imprese, in istruzione, sanità, protezione sociale, un Paese si ferma. Senza investimenti nelle persone si ferma la fiducia. C’è questo alla base del crollo del Pil italiano propiziato dal governo Meloni", conclude Castellone.