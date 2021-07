Pil: Confindustria, a giugno ripresa più robusta ma resta incertezza contagi

Roma, 26 lug. -(Adnkronos) – "Lo scenario che si va consolidando per l’Italia è di un rimbalzo del Pil forte nel 2° trimestre 2021, meno nel 3° e 4° trimestre. A giugno si è irrobustita la risalita, grazie all’accelerazione delle vaccinazioni e a meno restrizioni".

Lo sottolinea il Centro Studi di Confindustria nella Congiuntura Flash di luglio, segnalando però come nelle ultime settimane "l’aumento dei contagi in varie parti d’Europa pone nuovi rischi di raffreddamento dell’attività economica, specie nel turismo e in particolare da agosto, sia tramite il canale della fiducia che per eventuali nuove misure anti-Covid".

Il Csc evidenzia come i servizi sono "in forte recupero" nel 2° trimestre con una risalita che "in base ai dati attuali, dovrebbe proseguire nel 3° trimestre: le aspettative a giugno sono su valori molto elevati".

Bene anche i consumi : "il timone della ripresa italiana è nelle mani delle famiglie, la cui spesa è stimata finalmente in recupero, grazie a più mobilità e utilizzo del risparmio accumulato.

Secondo l’indice ICC, il recupero dei consumi a maggio-giugno è più accentuato per la parte relativa ai servizi, grazie alla ripresa di viaggi e spese fuori casa. E le attese sono positive" osserva il Centro Studi. (segue)