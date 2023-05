Pil: Gentiloni, 'stime Ue 2023 più basse di governo per elementi ancora non definiti'**

Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Per il 2023 "le previsioni della Commissione Ue per l'Italia vedono la crescita più alta fra le 3 maggiori economie europee: credo che ciò non avvenisse da molto tempo, e negli ultimi 3 anni l'Italia ha registrato una crescita pari al 12%, m...

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – Per il 2023 "le previsioni della Commissione Ue per l'Italia vedono la crescita più alta fra le 3 maggiori economie europee: credo che ciò non avvenisse da molto tempo, e negli ultimi 3 anni l'Italia ha registrato una crescita pari al 12%, molto significativa". Lo afferma il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni in conferenza stampa dopo la presentazione delle nuove stime macroeconomiche di primavera che fissano per l'Italia la crescita 2023 all'1,2%. Il dato è leggermente inferiore alle stime del governo ma – spiega Gentiloni – "cio' dipende dal fatto che alcuni elementi di politica espansiva che governo considera non sono ancora definiti e quindi non posssiamo tenerme conto: noi inoltre prevediamo un livello di investimenti meno favorevole" a quanto previsto da Roma. "Ma complessivamente – ribadisce – non possiamo dare una connotazione negativa a queste previsioni incoraggianti", conclude.