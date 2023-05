Pil: Giorgetti, risultato incoraggiante, grazie a imprenditori e lavoratori**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "È un risultato incoraggiante, che accogliamo con giusto entusiasmo pensando che sia un buon segnale che diamo anche all’Europa" Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sui dati del Pil dell'Italia, rivisti in rialzo, per...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "È un risultato incoraggiante, che accogliamo con giusto entusiasmo pensando che sia un buon segnale che diamo anche all’Europa" Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sui dati del Pil dell'Italia, rivisti in rialzo, per il primo trimestre. “Continuiamo a tenere i conti in ordine, con responsabilità e serietà. I buoni risultati di crescita, voglio sottolinearlo – conclude Giorgetti – sono il frutto dell’impegno degli imprenditori e dei lavoratori, veri eroi dei nostri tempi".