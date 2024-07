**Pil: Istat, in secondo trim. +0,2%, su anno +0,9%**

Roma, 30 lug. - (Adnkronos) - Nel secondo trimestre del 2024 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% in termini tendenziali.L'istituto sottolinea c...