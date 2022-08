Pil: Passera, 'non sarà per forza recessione, imprese vive e competitive'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Non sarà per forza tempesta perfetta, non sarà per forza recessione. Vedo la vivacità delle imprese e la solidità delle banche, frutto della selezione darwiniana degli ultimi anni". E' quanto afferma Corrado Passera, fondatore e ad di Illimity Bank, a proposito della situazione economica italiana in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore'.

"L'Italia può continuare a crescere – sostiene – evitando la recessione se sapremo indirizzare bene gli investimenti pubblici e premiare quelli privati e se sapremo cavalcare con coraggio le grandi transizioni tecnologiche ed energetiche in atto. È, innanzi tutto, una sfida di innovazione e di produttività sul fronte della crescita e di contrasto alle tante povertà sul fronte sociale".