Pil: Picierno (Pd), 'governo capisca che nostro destino è connesso a Ue'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Le previsioni economiche emerse dalla Commissione ci descrivono un continente in affanno e, per l'Italia, una brusca frenata nel 2023 e preoccupanti prospettive di rallentamento per il 2024, che peseranno sulla legge di bilancio. In particolare pesa l'inflazione e la stretta sul credito. Il governo fatica a comprendere che il destino dell'Italia è connesso a quello d'Europa. Il lavoro giusto è quello svolto per garantire a tutta l'Unione un futuro di crescita, non quello di isolare l'Italia per recuperare qualche cifra elettorale. Così saremo destinati solo a stare fermi". Lo afferma la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito democratico, Pina Picierno.