Pil: Procaccini (Fdi-Ecr), 'Italia cresce più della media Ue grazie a stabilità e scelte governo'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "L’Italia stupisce l’Europa con i suoi dati sulla crescita economica. Mentre la Germania è in recessione, l’Italia vola ben oltre la media europea. Superando abbondantemente anche la Francia. Un risultato figlio del lavoro di tutti: cittadini, imprese, istituzioni, come delle scelte politiche del governo Meloni. Che ha abbandonato l’assistenzialismo del passato, investendo sulla produzione e sulla riduzione del cuneo fiscale". Lo afferma in una nota Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo ed europarlamentare di Fratelli d’Italia, dopo che il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'Italia per 2023 e 2024.

D’altra parte, aggiunge, "ritengo abbiano ragione gli analisti, che individuano soprattutto nella stabilità politica il segreto del successo italiano. C’è ancora molto da fare, naturalmente, per strutturare la crescita nel lungo periodo, alleggerendoci dal fardello del debito pubblico. Ma stiamo vivendo un piccolo miracolo economico, se pensiamo che pochi anni fa l’Italia veniva considerata la malata d’Europa. Una grande soddisfazione per noi che lavoriamo nel Parlamento Europeo, al di là delle appartenenze politiche".