Pil: Visco, Italia resiliente a recessione grazie a domanda servizi**

Roma, 18 lug. - (Adnkronos) - "L'Eurozona è in stagnazione, alcuni paesi sono in una recessione tecnica mentre alcuni sono particolarmente resilienti. Com l'Italia, grazie alla domanda di servizi che compensa in tutto o in parte il calo del manifatturiero" registrato a liv...

Roma, 18 lug. – (Adnkronos) – "L'Eurozona è in stagnazione, alcuni paesi sono in una recessione tecnica mentre alcuni sono particolarmente resilienti. Com l'Italia, grazie alla domanda di servizi che compensa in tutto o in parte il calo del manifatturiero" registrato a livello globale. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in una intervista alla tv indiana Cnbc-Tv18, a margine del G20 di Gandhinagar. "La mia stima è che il rallentamento globale permarrà per alcuni mesi, forse fino al 2024" ha concluso.