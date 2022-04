Pilates pre e post gravidanza, le Vip impazziscono: da Belen Rodriguez a Chiara Ferragni.

Sono molte le Vip che hanno praticato pilates prima della gravidanza, continuando poi a dedicarvisi anche dopo il parto. Questo sport, infatti, dona molti benefici al corpo. Da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez, passando per Cristina Marino: sono tutte pazze per la disciplina.

Pilates pre e post gravidanza: le Vip pazze per la disciplina

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, praticava pilates prima di mettere al mondo la piccola Nina, così come Belen Rodriguez durante l’attesa di Luna Marì. Questa disciplina, a patto che non sia chiaramente sconsigliata dal ginecologo, è indicata durante tutti i nove mesi di gestazione. Migliora la consapevolezza del corpo e aiuta la futura mamma ad abituarsi al grande cambiamento fisico che sta vivendo.

I benefici del pilates in gravidanza

Rispettando i propri tempi, il pilates può donare grandi benefici a tutto il corpo. A partire dalla respirazione, fondamentale durante il parto, alla postura, passando per la funzionalità motoria: questa disciplina consente di facilitre la circolazione, la digestione e il rilassamento. Si tratta di benefici fondamentali, sia nel corso dei nove mesi di gestazione che dopo che il bambino è venuto al mondo.

Il pilates apporta benefici al pavimento pelvico

Non solo le virtù elencate sopra, il pilates è molto importante anche per il pavimento pelvico.

E’ questo l’organo principale per l’uscita del bambino e il suo ripristino è fondamentale per la ripresa psicofisica della donna. E’ bene sottolineare ancora una volta che questa disciplina è strettamente consigliata soltanto laddove non ci siano controindicazioni mediche.