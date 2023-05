Per il momento si parla ancora di fumata nera per la pillola anticoncezionale gratis in Italia, questo perché è scontro totale e tutto interno della Commissione con il Cda Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco. Al centro del braccio di ferro ci sarebbe la qualificazione delle fasce di età aventi diritto. Su tutto pende la decisione di mercoledì del Cda: in ordine alla pillola anticoncezionale si potrebbe di fatto avviare una sorta di braccio di ferro con le commissioni, in particolare con la Cts, quella tecnico scientifica.

Pillola anticoncezionale gratis, è scontro nell’Aifa

Ma perché? Perché il Cda ha spiegato che non sono state elaborate precise indicazioni in merito alle fasce di età delle donne che riceverebbero la pillola gratis. Perciò dopo lo stop del Cda che aveva respinto tal quale il provvedimento sulla gratuità del farmaco, adesso ci si concentra sulla necessità di “indicare le fasce di età a cui passarlo”. Tuttavia dai vertici della Cts fanno sapere: “La nostra posizione non cambia”.

“Mancano indicazioni precise”: il no del Cda

Ecco uno stralcio della nota del Cda: “Il Consiglio di amministrazione di AIFA ha preso atto che le Commissioni consultive dell’agenzia non hanno ancora elaborato precise indicazioni sulle fasce di età a cui concedere gratuitamente la pillola anticoncezionale, sulle modalità di distribuzione e sui costi per il Sistema Sanitario Nazionale nei vari scenari di adozione della rimborsabilità”. E in chiosa: “Per esempio, per tutte le donne in età fertile, per le donne che versano in condizioni economicamente disagiate o per le giovani fino a 19/26 anni come avviene in alcuni Paesi europei e nelle sei regioni italiane che offrono gratuitamente la pillola anticoncezionale”.