Pillola anticoncezionale, Pro Vita attacca: "Decisione di renderla gratuita grave e pericolosa"

“La decisione dell’Aifa di rendere la pillola anticoncezionale gratuita è grave e pericolosa”, lo ha affermato l’associazione Pro Vita, attraverso le parole di Maria Rachele Ruiu. Molti i temi toccati nell’intervento – si legge da Tgcom 24 – a cominciare da quelle che sono le criticità legate all’aborto: “Gli attacchi all’aborto sono vergognosi”, ha sottolineato Ruiu.

Pillola anticoncezionale, Pro Vita è contraria: “Decisione grave e vergognosa”

Proprio in merito alla decisione di rendere gratuita la pillola anticoncezionale Ruiu ha osservato: “Non c’è nulla di più pericoloso per la salute delle donne che banalizzare temi che impattano sulla loro pelle, come aborto, contraccezione, gender e prostituzione”.

Ha quindi aggiunto: “Come è possibile conciliare la pillola contraccettiva ‘libera e gratuita’ come panacea di tutti i mali, senza sottolineare i gravi effetti collaterali fisici e psicologici che possono portare fino a depressione e istinti suicidari?”.

“Vergognosi gli attacchi all’aborto”

Infine Ruiu, in merito agli attacchi all’aborto ha dichiarato: “Sono vergognosi gli attacchi a chiunque voglia raccontare alle donne cosa sia l’aborto e le conseguenze fisiche e psicologiche che comporta alla salute e voglia offrire loro il diritto di non abortire, cioè ogni aiuto possibile per custodire il figlio. Non esiste, infatti, nessuna donna in Italia che sia stata costretta a partorire per eventuali inapplicazioni della 194, ma sono troppe le donne costrette ad abortire per mancanza di aiuti validi”.