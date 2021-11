Pillola Merck, in arrivo l’ok della Fda ma c’è il no alle donne incinte in attesa della riunione cruciale del 30 novembre per l'approvazione in emergenza

Sull’attesa pillola Merck è in arrivo l’ok della Fda ma c’è il no alle donne incinte: il farmaco anti-Covid molnupiravir sviluppato dalla Merck è efficace nel trattamento del virus, tuttavia ma potrebbe essere sconsigliato per le donne incinte.

Pillola Merck, in arrivo l’ok della Fda ma per le donne in gravidanza è “out”

Chi lo dice? La Food and Drugs Administration Usa che ha pubblicato un report preliminare sulla Merck. Quella relazione fungerà da atto di introduzione per una riunione in calendario per il 30 novembre in cui verranno valutate tutte le istanze per approvare il molnupiravir con procedura di emergenza.

In arrivo l’ok della Fda sul molnupiravir Merck: approvazione d’emergenza a breve

Di certo un’approvazione rappresenterebbe uno strumento in più contro la pandemia nelle settimane cruciali dell’arrivo della nuova variante sudafricana, tuttavia c’è un altro neo da valutare.

E’ quello dello studio Move-Out riportato da Il Tempo.

Lo studio completo sulla pillola Merck e l’ok della Fda in arrivo: i dati di efficacia vanno rivisti

Secondo lo stesso il molnupiravir dà una riduzione del rischio ricovero o morte per Covid del 30% e non del 48% come precedentemente riportato nei trial. E la fonte è quella delle stesse aziende sviluppatrici, Merck e Ridgeback Biotherapeutics, che hanno aggiornato il dato dopo la disponibilità di quelli di tutti i 1.433 partecipanti iscritti nel trial.