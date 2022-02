Pillole Pfizer e Merck: come funzionano, quanto costano e chi può utilizzarle

Le pillole Pfizer e Merck servono per combattere il Covid nelle fasi iniziali dell'iniezione. Sono farmaci antivirali ed è iniziata la loro distribuzione

I farmaci contro il Covid

Hanno dei nomi molto complicati, come Paxlovid, Molnupiravir e Remdesivir, ma funzionano in modo davvero molto semplice.

Sono farmaci antivirali utili per contrastare il Covid nelle fasi iniziali dell’infezione. I primi due, Paxlovid (Pfizer) e Molnupiravir (Merck), sono pillole, per cui la somministrazione è per via orale. Remdesivir, antivirale prodotto da Gilead, invece, si somministra per via endovenosa.

La distribuzione dei farmaci

Oggi, 4 febbraio 2022, è iniziata la distribuzione a Regioni e Province autonome delle prime 11.200 dosi di Paxlovid, pillola anti-Covid di Pfizer. Il contratto tra la struttura del Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo e la casa farmaceutica, d’intesa con il Ministero della Salute, prevede la fornitura di 600 mila trattamenti nel corso del 2022, che verranno distribuiti alle strutture sanitarie regionali.

Le prime 11.899 dosi del Molnupiravir sono state consegnate alle regioni il 4 gennaio. Secondo l’ultimo report di Aifa “Monitoraggio antivirali per Covid-19” sono 80.717 i pazienti ospedalizzati trattati con Remdesivir e Molunpiravir. Per quanto riguarda Paxlovid, Stella Myriakides, commissaria Ue alla Salute, “ha il potenziale per fare davvero la differenza per le persone ad alto rischio di progressione verso il Covid grave“.

Come funzionano le pillole

Paxlovid è un farmaco raccomandato per la terapia contro il Covid negli adulti che non richiedono ossigeno e presentano il rischio di una malattia grave. Si tratta di un farmaco che previene la patologia, ovvero l’aggravarsi dei sintomi, ma non impedisce al virus di entrare nelle cellule. Presenta due principi attivi contenuti in due compresse diverse, che devono essere assunte insieme, due volte al giorno. Il primo principio attivo riduce la capacità del Sars-CoV-2 di replicarsi.

Il secondo prolunga l’azione del primo, permettendogli di rimanere a lungo nell’organismo. Il farmaco deve essere somministrato il prima possibile, entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi.