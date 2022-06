Pilota automobilistico si schianta contro un camion e muore ed altre due persone coinvolte restano gravemente ferite e finiscono in ospedale

Tragedia in Calabria, dove in un tremendo incidente stradale un 38enne pilota automobilistico si schianta contro un camion e muore. Sono state tre le persone coinvolte in un grave incidente stradale avvenuto nella serata del 3 giugno in territorio di Bagnara Calabra e purtroppo c’è una vittima: Pasquale Cammareri, pilota automobilistico di 38 anni.

I media spiegano che altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Il sinistro si è verificato lungo la provinciale che collega Palmi e Seminara.

Pilota automobilistico si schianta su un camion

Secondo una prima ricostruzione degli operanti Pasquale era alla guida della sua Alfa quando ad un certo punto il suo veicolo si è schiantato contro un furgone sul quale viaggiavano le due persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati a razzo i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I media territoriali spiegano che i due ferito sono stati ricoverati negli “Ospedali riuniti” di Reggio Calabria. Ma chi era Pasquale Cammareri? Un brav’uomo a detta di tutti e un meccanico con una passione ed un talento innato per i motori.

Un campione al volante e in officina

Nel 2021 aveva vinto il titolo nazionale come miglior pilota esordiente nella specialità slalom e la sua era la scuderia “Piloti per passione”.

Su Facebook il commiato del team: “Il nostro caro amico Pasquale non c’è più. Un terribile incidente stradale lo ha portato via poche ore fa”.