Pilota italiano ponte aereo Kabul-Roma: nessuno lasciato indietro

Milano, 21 ago. (askanews) – Testimonianza di un pilota 767 in rientro dal Kuwait. La Difesa ha messo in campo per l operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal COVI Comando Operativo di Vertice Interforze, comandato dal Generale Luciano Portolano, 8 aerei, 4 KC767 che si alternano tra l area di operazione e l Italia e 4 C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul.

“Siamo sul KC-767 Alfa del quattordicesimo Stormo dell’Aeronautica Militare” dichiara. “Abbiamo a bordo 100 passeggeri di origine afgana, giunti in Kuwait attraverso il ponte aereo da Kabul, grazie ai velivoli della 46esima aerobrigata C130J, successivamente imbarcati appunto sul 767 con destinazione Roma Fiumicino dove stimiamo di atterrare fra circa tre ore. A bordo del velivolo sono presenti molte famiglie, molte donne, molti bambini: sicuramente abbiamo intravisto nei loro occhi la disperazione di lasciare le proprie case, il loro paese.

Ma sicuramente comprendono l’opportunità che gli viene fornita dall’Italia di trovare un futuro migliore e di trovare appunto attraverso questo trasporto, un nuovo indizio. Negli occhi dei bambini abbiamo visto sicuramente le difficoltà maggiori: ci sono risultati più spaesati. Nel nostro piccolo abbiamo cercato fornendo a bordo dei piccoli dolci e dei giochi, di alleviare le loro sofferenze e abbiamo anche riconosciuto sicuramente una loro felicità nel ricevere questi piccoli gesti”.

“L’impegno – continua – che stiamo sostenendo dal 15 agosto, quando è iniziato il ponte aereo da Kabul all’Italia è oneroso per noi e per tutto il personale interessato. Però questo ci offre la forza per andare avanti e per completare la missione che ci è stata assegnata. Non lasceremo nessuno indietro e porteremo tutto il personale in Italia e daremo loro la speranza di un futuro migliore”.