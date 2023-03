Pilota ha un malore in volo: rientro in aeroporto obbligato

Pilota ha un malore in volo: rientro in aeroporto obbligato

Pilota ha un malore in volo: rientro in aeroporto obbligato

Ha un malore durante il volo ed è costretto a tornare in aeroporto: pilota assistito a terra dal personale medico.

Il pilota di un aereo partito da Malpensa e diretto a New York ha avuto un malore ed è stato costretto a rientrare in aeroporto dopo il decollo.

Malore per il pilota: è costretto a tornare in aeroporto

Un volo partito da Milano Malpensa e diretto a New York è durato solo un’ora mezza. Questo perché il pilota di turno ha accusato un malore, ed è stato obbligato a rientrare in aeroporto per ricevere l’assistenza medica necessaria.

L’imprevisto è avvenuto sul velivolo 205 della compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita, Emirates, nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 marzo 2023, all’aeroporto di Milano Malpensa.

Le dinamiche di atterraggio e l’arrivo del personale medico a terra

Secondo le prime ricostruzioni, il rientro a Malpensa si è svolto in totale sicurezza, senza arrecare alcun disagio ai passeggeri presenti a bordo del velivolo. Non è ancora chiara, invece, la tipologia di problematica che ha colpito il pilota dell’aereo.

In ogni caso, subito dopo l’atterraggio di emergenza, al pilota è stata fornita immediata assistenza medica. Ora sta bene e non corre alcun rischio.