Pilota morto di infarto prima di salire su un aereo pieno di turisti

Un pilota della British Airways è morto a causa di un infarto, poco prima di dover pilotare un aereo pieno di vacanzieri che tornavano in Gran Bretagna. Il pilota stava preparando il volo da Il Cairo a Heathrow quando si è sentito male nell’hotel riservato all’equipaggio. I colleghi gli hanno praticato il massaggio cardiaco, ma purtroppo non sono riusciti a salvargli la vita. La compagnia è stata costretta a ritardare il volo Airbus A321 programmato, senza informare i passeggeri di quanto accaduto, come riportato dal Sun. “Questo ha scosso BA. Non si può immaginare cosa sarebbe successo se avesse avuto un infarto a 30.000 piedi” ha dichiarato una fonte al giornale.

Il tema della sicurezza

La morte del pilota della British Airways è un tragico incidente che ha evidenziato l’importanza della salute e del benessere dei piloti. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo dipende dalla forma fisica e mentale dei piloti e le compagnie aeree hanno protocolli per assicurarsi che tutti i piloti siano in grado di volare. Ritardare il volo è stata la decisione più opportuna per garantire la sicurezza dei passeggeri e, nella tragedia, la fortuna è stata che l’incidente sia accaduto prima del decollo. “I nostri pensieri sono con i colleghi, gli amici e la famiglia in questo momento molto triste” ha dichiarato la BA.