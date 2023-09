Baby shower finisce in tragedia, il pilota muore in un incidente aereo: aveva...

Un terribile incidente si è consumato in Messico. Un pilota si è schiantato dopo aver sorvolato su un baby shower per svelare il sesso del bebè.

Tragedia in Messico: un pilota è morto dopo aver fatto un volo a bassa quota per svelare il sesso di un bambino a un baby shower. La terribile vicenda è stata immortalata in un video rapidamente diventato virale sui social.

Pilota morto dopo aver fatto un volo per svelare il sesso di un bebè a un baby shower

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 2 settembre in una hacienda nella comunità di San Pedro, Navolato, Sinaloa, quando il pilota, identificato come Luis Angel, 38 anni, ha perso il controllo dell’aereo durante una festa organizzata per la nascita di un bambino.

Nel video girato dai partecipanti, si vede la coppia in attesa del figlio mentre aspetta di scoprire il sesso del bebè stando accanto a un cartello con la scritta “Oh Baby”. Il baby shower era stato allestito in un’area erbosa con palloncini.

Nel video, che dura appena 20 secondi, si vede l’aereo lanciare polvere rosa, svelando che il bambino è una femmina, mentre la coppia di futuri genitori si abbraccia. I partecipanti, intanto, lanciano coriandoli. Proprio a questo punto, l’aereo sarebbe crollato.

Video e soccorsi

A seguito del terribile schianto, il pilota è stato immediatamente soccorso dai paramedici della Croce Rossa, che lo hanno portato all’ospedale di Navolato, ma purtroppo ha perso la vita pochi istanti dopo il suo orrivo presso il nosocomio messicano.

Le immagini condivise dagli utenti sul web mostrano l’aereo precipitato poco distante dal luogo dei festeggiamenti per il baby shower. Un gruppo di persone ha raggiunto l’area dello schianto nel tentativo di aiutare il pilota che si trovava all’interno del mezzo.

Stando a quanto rivelato sinora, pare che una cinghia dell’ala dell’aereo si sia rotta, provocando l’incidente mortale.