Un pilota russo è stato licenziato per aver girato video hard nella cabina di pilotaggio insieme ad un'allieva. La ragazza subito aveva rifiutato.

Pilota russo ha rapporti con un’allieva nella cabina di pilotaggio: licenziato

Alcuni piloti russi stanno affrontando la guerra, mentre uno di loro si occupa di girare filmati hard. Un pilota russo è stato licenziato per aver girato dei video con un’allieva in cabina di pilotaggio. L’istruttore della Scuola di volo dell’aviazione civile di Sasovo aveva inserito il pilota automatico, in modo da potersi tranquillamente intrattenere con una sua allieva, girando i filmati. L’uomo di 28 anni, sposato, è riuscito a convincere l’allieva offrendole delle lezioni di volo extra, in quanto lei inizialmente aveva rifiutato.

I due si trovavano nella cabina di pilotaggio di un Cessna 172 nella regione russa di Ryazan e hanno registrato il loro rapporto. Sono stati scoperti perché il video è stato condiviso online.

Il video è finito online

Secondo quanto riportato dai media locali, lo scandalo sarebbe emerso a causa di un litigio della ragazza con un compagno di corso, che ha deciso di pubblicare il video online come vendetta. La scuola di volo ha scoperto il video un mese dopo che è stato filmato, quando ormai era già virale sul web.

Diversi dipendenti della scuola di volo erano stati avvisati del filmato e avevano confermato che il pilota e l’allieva erano loro colleghi.