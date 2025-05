Pinalli punta sulla crescita e debutta in tv

Milano, 13 mag. – Una bellezza libera e sorprendente per esprimere la meraviglia di ognuno: Pinalli, la principale piattaforma italiana di distribuzione di prodotti per la bellezza e il benessere della persona, debutta per la prima volta in TV con una campagna pubblicitaria nazionale. Un progetto di comunicazione che inaugura una nuova fase per Pinalli, finalizzata a rafforzare la riconoscibilità del brand e a consolidare il suo ruolo di riferimento nel settore beauty.

Abbiamo parlato con Raffaele Rossetti, Presidente e Amministratore Delegato di Pinalli:

“Grazie al lavoro del team interno, coadiuvati dall’agenzia Serviceplan, abbiamo raggiunto l’obiettivo di presentarci al pubblico per ciò che siamo. Un’azienda che fa dell’autenticità uno dei pilastri del proprio lavoro, uno dei valori principali. E in questo modo di essere italiani raccontiamo Pinalli nella veste di ‘unexpected beauty’. Penso si sia centrato l’obiettivo, spero che i consumatori, vedendo il nostro nuovo spot, sappiano apprezzare un’azienda che vuole essere tanto identitaria e tanto nuova”.

Il rinnovato posizionamento di Pinalli è l’espressione di un percorso di evoluzione che ha radici profonde nei valori di spontaneità, italianità, competenza, innovazione e responsabilità che da sempre contraddistinguono l’azienda, nata nel 1984 a Fiorenzuola d’Arda. Valori che, forti di oltre 40 anni di storia, oggi si rinnovano grazie al dialogo tra l’esperienza consolidata nel tempo e la visione di un giovane team.

“In Pinalli convivono l’esperienza consolidata e l’entusiasmo delle nuove generazioni. Questo equilibrio ci permette non solo di mantenere elevato il livello del servizio, ma anche di interpretare con efficacia i nuovi linguaggi del mercato. Il nostro punto di forza non è soltanto la freschezza delle idee giovani, ma proprio la capacità di integrarle con il patrimonio di competenze maturato nel tempo. Crediamo sia questo il nostro più grande risultato”.

Il nuovo payoff “Pinalli sei meraviglia” è una promessa di libertà e individualità che rappresenta una visione fresca e libera della bellezza. La campagna si inserisce in un progetto di crescita che punta a numeri significativi.

“La crescita di questi anni è stata importante, basti pensare che nel 2018 eravamo una realtà da 50 milioni di fatturato e una quarantina di store, anzi 36 per la precisione. Ad oggi contiamo 86 store e un fatturato che nel 2026 prevediamo possa toccare i 200 milioni, con 100 punti vendita. Questo il traguardo che ci siamo dati”.

Pinalli si conferma dunque con questa campagna come realtà capace di rompere con le convenzioni tradizionali e di celebrare ogni persona nella sua unicità .