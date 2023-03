Pinerolo: incidente sulla strada statale, un'auto fuori strada ferisce tre giovani

L'urto violento per i tre ragazzi feriti e l'intervento dei soccorritori L'urto violento e l'intervento dei soccorritori e dei carabinieri di Pinerolo

È avvenuto sull’ex strada statale SP 589: due ragazze ed un ragazzo sono rimasti feriti in un’incidente stradale. L’incidente ha avuto luogo questa mattina intorno alle ore 8.30 a Pinerolo, in provincia di Torino, ed ha causato il ricovero ospedaliero di tre giovani ragazzi.

L’accaduto ha coinvolto una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano i tre ragazzi, la quale è uscita di strada rovinando prima su un cartello della segnaletica stradale e poi ribaltandosi sul ciglio della strada.

Quanto avvenuto nella giornata di mercoledì 22 Marzo 2023 ha visto un’autovettura, precisamente una Fiat Punto, uscire fuori dalla carreggiata della strada statale in direzione di Pinerolo, nei pressi dell’uscita per Riva e centro città.

I tre giovani rimasti feriti sono residenti a Piossasco e si trovano tuttora in ospedale a causa dell’urto violento ed improvviso provocato dall’impatto. Infatti, il motore dell’automobile si è staccato dal telaio del veicolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Pinerolo insieme ai carabinieri del Radio Mobile ed ai soccorritori del 118, i quali hanno provveduto a trasportare le tre vittime dello scontro in ospedale.

Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri mezzi nell’incidente stradale.