Pinguini Tattici Nucleari: il futuro? Di sicuro sempre insieme

Roma, 24 giu. (askanews) – Continua il successo dei Pinguini Tattici Nucleari, che dopo due anni di stop forzato per la pandemia sono tornati live con il “Dove eravamo rimasti tour”, collezionando una serie di sold out nei palazzetti più importanti d’Italia. C’è entusiasmo nella band tornata finalmente a esibirsi in pubblico: “Si torna alla vita, al ritmo, alla melodia, all armonia e alla gioia”.

Dopo il bagno di folla a Roma al Palazzo dello Sport, le prossime tappe sono Eboli (Sa), Torino, Bologna, Ancona e il gran finale con tre concerti al Mediolanum Forum di Assago (Mi).

E a luglio e agosto 14 date outdoor già da quasi tutto esaurito.

Il nuovissimo singolo “Giovani Wannabe” è tra i brani più trasmessi in radio.

“Il singolo è nato a caso, on the road, abbiamo fatto pochissimi eventi in questi due anni per il Covid ma quelle poche occasioni in cui abbiamo viaggiato insieme hanno portato alla nascita di questo riff che poi è diventata una canzone, una canzone scritta guardando fuori dal finestrino”.

In quanto al futuro dei Pinguini Tattici Nucleari e al loro posto nel panorama musicale il gruppo assicura: “Un posto in continua crescita, cambiamento, non sappiamo dove andremo a finire, tra un anno potremo essere dovunque ma di sicuro saremo ancora insieme”.