Pinguino antartico viaggia da solo per 3mila km e arriva in Nuova Zelanda

Pinguino antartico arriva in Nuova Zelanda a 3mila chilometri dal suo habitat naturale. Gli esperti ne studiano i motivi.

Un pinguino antartico è arrivato da solo in Nuova Zelanda, vale a dire a circa 3mila chilometri di distanza dal suo habitat naturale. Si tratta di un esemplare Adelia, una specie che da sempre vive solo in Antardite e che, probabilmente, si è perso.

Pingu, questo è il nome con il quale il pinguino è stata ribattezzato in Nuova Zelanda, è stato avvistato per la prima volta dal signor Harry Singh che ha ammesso di aver inizialmente scambiato l’esemplare per un peluche, salvo poi aver capito che si trattasse di un animale in carne e ossa vedendolo muoversi.

“Non si è mosso per un’ora, sembrava esausto”, ha raccontato Singh alla Bbc parlando del suo primo incontro con il pinguino avvenuto sulla spiaggia di Birdlings Flat, sulla costa orientale del paese, poco a sud di Christchurch.

Ci sono anche dei precedenti di situazioni di questo tipo. Lo stessa specie era stata infatti già avvistata in Nuova Zelanda nel nel 1962 e nel 1993, ma si tratta di casi rari all’aumentare dei quali si rischierebbe una situazione complicata. Ora Pingu è stato affidato alle cure medice degli esperti e, probabilmente, verrà portato su una spiaggia più sicura nella penisola di Banks.