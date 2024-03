Pino Daniele Day a Napoli, celebrando anche 40 anni di "Sciò Live"

Roma, 20 mar. (askanews) – Il 19 marzo, festa del papà, nonché giorno del suo compleanno e onomastico, si è celebrato a Napoli il “Pino Daniele Day”,

presso la sede del Sum – Stati Uniti Del Mondo, che dal 2016 ospita anche l’installazione museale permanente “Pino Daniele Alive”, con un intero piano dedicato alla sua musica con i suoi oggetti, gli strumenti, i nastri originali, prestati da parenti e amici per raccontarne il percorso artistico e umano.

Un’occasione per ricordare lui e la sua musica in un talk con cantanti, produttori e ospiti. L’installazione è stata realizzata dalla Fondazione Pino Daniele Ets, presieduta dal figlio di Pino, Alessandro Daniele: “Ci sono sei sale che raccontano la parte discografica, la vita artistica, gli esordi e la parte della contaminazione e quella che amo di più è quella destinata ai live, dove abbiamo ricostruito anche il suo camerino tipo con i suoi oggetti, la tazza, gli orologi, la chitarra, è forse quella a cui mi sento più legato perché il mio percorso lavorativo con lui è iniziato con i concerti”.

Il progetto del Pino Daniele Day è nato con Warner Music Italy anche per raccontare Pino Daniele alle nuove generazioni. “Andiamo a realizzare dei repackaging di album che compiono anniversari tondi, 30-40-50 anni nel tempo, ma contestualizzando il periodo storico in cui sono stati realizzati con contenuti inediti e particolari”. È uscito in digitale e arriva il 22 marzo in vinile in edizione limitata “Sciò live 40th Anniversary album”. “È il suo primo disco live, con concerti tra il 1982 e l’84 attraverso festival internazionali, racchiude diverse formazioni musicali, lo considero un manifesto della musica live, c’è un modo di riarrangiare i pezzi e riproporli in maniera sofisticata ma tutto sempre in modo istintivo”.

Annunciata anche la nascita del progetto Musicante Award – Premio Pino Daniele, un percorso dedicato ai ragazzi che si concluderà nel 2025 con un grande evento per Pino Daniele nel decennale della scomparsa e che metterà insieme 12 big e 12 giovani proposte artistiche.