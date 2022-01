Pino Daniele moriva 7 anni fa: la dedica della figlia Sara

Pino Daniele è morto il 4 gennaio 2015. La figlia Sara Daniele gli ha dedicato un commovente messaggio via social.

Il 4 gennaio 2015 il grande musicista Pino Daniele moriva, stroncato da un infarto. A 7 anni di distanza la figlia Sara gli ha dedicato un tenero messaggio via social.

Pino Daniele: la dedica della figlia Sara

Sara Daniele ha scritto un commovente messaggio dedicato al padre, Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio del 2015.

“La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio.

Non lo farò mai. Ti amo”, ha scritto la ragazza postando un’immagine di quando era bambina, tra le braccia del padre. Sara Daniele è una dei figli che Pino Daniele aveva avuto insieme a Fabiola Sciabbarrasi e il 15 gennaio di 7 anni fa aveva solamente 18 anni. Il suo messaggio ha commosso i tanti fan, amici e colleghi del grande musicista che le hanno scritto commenti per esprimerle il loro affetto e il loro calore.

Pino Daniele: chi è la figlia

Sara Daniele è una dei cinque figli avuti da Pino Daniele. La ragazza era molto legata al padre e ammesso di aver vissuto problemi d’alcolismo dopo la sua scomparsa. Sui social la giovane è nota anche per l’amicizia che la lega a Aurora Ramazzotti, figlia coetanea di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Le due sono da sempre molto unite e proprio Aurora le è stata accanto nel difficile periodo seguito alla scomparsa di suo padre.

Oggi Sara Daniele possiede un proprio marchio d’abbigliamento ed è felicemente fidanzata con Marco Falivelli, 29enne speaker di Radio Zeta e RTL 102.5.

Pino Daniele: la scomparsa

Pino Daniele è scomparso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma dopo numerosi e vani tentativi di rianimazione. Da tempo il cantante soffriva di problemi cardiaci e si era reso conto di stare avendo un infarto (lui stesso si è diretto in auto verso l’ospedale). La notizia della sua scomparsa ha generato una forte reazione da parte dei tanti che avevano amato la sua musica nel corso degli anni, e in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno scritto messaggi in suo onore via social.