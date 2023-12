Anche i comici Pio e Amedeo hanno voluto commentare il caso Balocco, che vede al centro della scena Chiara Ferragni. Secondo il duo pugliese, l’imprenditrice rappresenta il “degrado della società”.

Pio e Amedeo asfaltano Chiara Ferragni

Dopo Giampiero Mughini, anche Pio e Amedeo hanno commentato il caso Chiara Ferragni-Balocco. Intervistati dal Corriere della Sera per presentare il nuovo film Come può uno scoglio, i due comici pugliesi hanno riservato parole poco carine all’imprenditrice. In sostanza, l’hanno descritta come il “degrado della società“.

Le parole di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo hanno dichiarato:

“Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. Una persona che dice chiedo scusa e do un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone”.

La reazione del web alle parole di Pio e Amedeo su Chiara

Il fatto che proprio Pio e Amedeo parlino di “degrado culturale” fa sorridere. Non a caso, in tanti su Twitter hanno sottolineato che loro sono gli ultimi a poter fare la morale. Il giornalista Giuseppe Candela ha esclamato: “Pio e Amedeo. No, dico. Pio e Amedeo eh“. Francesco Canino è sulla stessa linea: “Pio e Amedeo capito? Quelli che ‘nemmeno più ricchione si può dire più, ma è sempre l’intenzione il problema”.