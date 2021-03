La verità sul disguido tra il duo comico Pio e Amedeo e Belen.

Il siparietto comico di Pio e Amedeo sulla vita privata di Belen ha generato non poche polemiche. Il duo, nel corso della prima puntata di Amici di Maria de Filippi, aveva scherzato sulla gravidanza della showgirl insieme a Stefano De Martino, suo ex fidanzato nonché giudice del talent show.

L’argentina, qualche giorno dopo, aveva pubblicato un post che sembrava essere indirizzato proprio a loro, scatenando i social. In realtà si è trattato soltanto di un disguido.

Il siparietto di Pio e Amedeo

“Un applauso a Stefano che diventerà di nuovo papà, Santiago finalmente avrà un fratellino”, così avevano esordito Pio e Amedeo nello studio di Amici. Il riferimento a Belen, incinta del nuovo compagnio Antonino Spinalbese. “Non posso ridere troppo”, aveva ribattuto De Martino.

Il post di Belen

Poche ore dopo era spuntato un post di Belen. “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”, aveva scritto su Instagram con una fotografia di una saponetta Chanel. Tanti i commenti in suo favore, ma anche tante critiche. Tutti, ad ogni modo, hanno ricollegato la frecciata al siparietto di Pio e Amedeo. A quanto pare, tuttavia, il riferimento non era pertinente.

A svelarlo sono stati proprio Pio e Amedeo ad Amici.

Il duo comico, nel corso della puntata andata in onda sabato 27 marzo, ha raccontato di essere stato contattato da Belen poco dopo l’equivoco. La showgirl argentina si sarebbe addirittura scusata. “Ragazzi mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi, ma perchè stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate le palle, ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino“, questo il messaggio. “Chi si doveva indignare non si è indignato si sono indignati i leoni da tastiera. Loro non si sono indignati, l’autoironia ci salverà“, ha concluso la coppia.