Pio e Amedeo, nuova stagione di Emigratis: i nomi delle prime “vittime”

Pio e Amedeo tornano in tv con la nuova stagione di Emigratis: svelati i nomi delle prime "vittime".

Pio e Amedeo stanno per tornare in tv con la nuova stagione di Emigratis. I comici pugliesi non vedono l’ora di mostrare ai fan le loro ultime avventure e hanno sottolineato che si sono divertiti talmente tanto che le due puntate previste all’inizio sono diventate quattro.

Pio e Amedeo tornano in tv con Emigratis

Mercoledì 28 settembre 2022, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, torna in tv la nuova stagione di Emigratis. Pio e Amedeo, dopo il successo di Felicissima Sera, hanno deciso di riesumare i due personaggi che l’hanno resi celebri e che erano stati chiusi in un cassetto nel 2018. Intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, hanno ammesso che, in un primo momento, erano previste soltanto due puntate. Si sono divertiti talmente tanto che gli episodi sono diventati quattro.

A commentare le avventure di Pio e Amedeo sarà ancora una volta l’attore e doppiatore Francesco Pannofino.

I nomi delle prime vittime di Emigratis

Pio e Amedeo hanno viaggiato per il mondo: dall’Italia in Brasile, passando per Londra, Parigi e Las Vegas. A differenza delle altre stagioni di Emigratis, questa volta il programma avrà un filo conduttore. La storia inizia con l’arrivo di due bollette molto care, che spingono i due comici pugliesi ad andare a lamentarsi all’Expo 2020 di Dubai.

Qui incontreranno Paola Catapano, che parlerà di sostenibilità. Poi sarà la volta di Mahmood, Gigio Donnarumma, Roberto Gualtieri e Roberto Bolle. Quest’ultimo, per loro stessa ammissione, li ha snobbati: “Oh, non s’è fermato! È stato l’unico che ci ha ignorato“. Il sindaco di Roma, invece, “L’hanno ‘rimbalzato’ mentre cercava di entrare nel backstage di un concerto di Mahmood. A noi, invece, assurdamente ci hanno fatto entrare“. Pio, in merito alle vittime di Emigratis, ci ha tenuto a sottolineare: “Non c’è mai stato nessuno che ci abbia chiesto di non mandare in onda qualcosa“.

La novità di Emigratis 2022

I due comici, nel corso del loro girovagare, sono finiti anche sul set di Beautiful. Insomma, Emigratis 2022 si prospetta imperdibile. Rispetto alle passate edizioni, però, c’è una novità: Pio e Amedeo si chiameranno Bufalone e Messicano. Perché questa scelta? Per evitare che i due personaggi che portano in tv vengano confusi con loro stessi. Grieco ha dichiarato: