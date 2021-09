Pio e Amedeo: la provocazione contro Fedez su Rai 1 e la replica del rapper

La stilettata di Pio e Amedeo ai Seat Music Awards ha provocato la reazione di Fedez: le parole del rapper in un video sui social

Nel corso della manifestazione musicale dei Seat Music Awards 2021 andata in ondasu Rai Uno, Pio e Amedeo, ospiti della serata, hanno ricevuto il premio speciale per la loro innovazione nel linguaggio televisivo. Il duo comico si è anche prodigato in una shade lanciatissima contro Fedez, riferendosi ancora una volta a quanto successo sul palco del Concertone del 1° maggio, orami parecchi mesi fa.

Pio e Amedeo contro Fedez

Rivolgendosi direttamente alla Rai e definendola ironicamente libera, i due comici pugliese hanno rimarcato i problemi di censurava sollevati per l’appunto dal rapper lombardo. “Non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a cacciarti dal palco, dai, Federico! Fa la polemica, per il traffico sui social e per vendere i prodotti. E comprati lo smalto che ho fatto io, comprati la mia valigia. Io farei un applauso alla Rai che non ci ha censurato”.

pio e amedeo: “io farei un applauso alla rai”intanto il pubblico: 🧍🏻‍♀️

CHE COMICI, la burla italiana @Fedez #SeatMusicAwards pic.twitter.com/A5zmEHsqUo — marti (@aronxavocado) September 9, 2021

Intanto Fedez, dalla sua, ha risposto alla feroce satira di Pio e Amedeo sottolineando come continuino a usare determinate parole pur guardandosi bene dall’ironizzare sulla Chiesa. Ecco il video-replica del marito di Chiara Ferragni nella sua interezza: