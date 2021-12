Pio e Amedeo pronti al ritorno in tv: ecco dove e quando li rivedremo

Il duo comico formato da Pio e Amedeo sembra essere pronto al ritorno in tv nel 2022, ecco le prime anticipazioni a riguardo.

Dopo un debutto di successo con un programma tutto loro, ossia Felicissima Sera, Pio e Amedeo, componenti di un amatissimo duo comico, sembrano essere pronti a tornare in televisione con una seconda edizione del loro discusso show.

Pio e Amedeo pronti al ritorno in tv con Felicissima Sera 2

Stando a quanto rivelato da TvBlog, il ritorno in tv del duo comico composto da Pio e Amedeo, non sembra essere molto lontano in termini temporali.

Forti del successo della prima edizione di Felicissima Sera, il ritorno di Pio e Amedeo sulla rete ammiraglia Mediaset è dato quasi per certo da TvBlog, che ha rivelato che i due potrebbero tornare su Canale 5 con la seconda edizione del loro show, uno spettacolo che sin dal suo debutto ha generato non poche polemiche e scatenato non pochi dibattiti.

Pio e Amedeo pronti al ritorno in tv: ecco quando

Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di TvBlog, circa il ritorno di Pio e Amedeo in tv, sembra che per vedere le nuove puntate di Felicissima Sera su Canale 5, i telespettatori di Mediaset dovranno attendere la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, prevista per il 14 marzo 2022.

Per la messa in onda dello show potrebbe essere stata scelta la giornata del giovedì, dunque presumibilmente la prima puntata di Felicissima Sera 2 potrebbe essere trasmessa il 17 marzo 2022.

Pio e Amedeo pronti al ritorno in tv: il successo della prima edizione di Felicissima Sera

La prima edizione di Felicissima Sera ha fatto registrare ottimi dati in termini di ascolti, passando da un 20% registrato nella prima puntata ad un 22% registrato nella puntata conclusiva.

Il successo di Pio e Amedeo non ha lasciato indifferenti i vertici Mediaset, che a quanto pare sembrano aver deciso quale sarà il destino del duo comico nel mondo della televisione.