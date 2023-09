Piogge torrenziali e frane, danni a Taiwan per il tifone Haikui

Roma, 4 set. (askanews) – Centinaia di alberi caduti, strade franate, decine di feriti secondo la Bbc: il tifone Haikui si è abbattuto con forza su tutta Taiwan prima di indebolirsi e diventare tempesta tropicale dirigendosi verso la Cina meridionale.

Non sono stati segnalati morti ma molti danni nella costa di Taitung, contea montuosa nella parte orientale, meno popolata.

Difficili le operazioni per spostare i rami degli alberi abbattuti e i cavi elettrici spezzati e stesi sulla strada bagnata dalla pioggia. Più a Nord, a Changbin, gli operai hanno traghettato enormi blocchi di cemento verso un’autostrada costiera parzialmente crollata a causa della forza delle onde.

Pesanti barriere di colore arancione sono state posizionate vicino al bordo per evitare che le auto sbandassero sulle strade scivolose.

Haikui – il primo tifone che colpisce Taiwan in quattro anni – ha costretto all’evacuazione di oltre 7.000 persone in tutta l’isola, in particolare dalle regioni montuose a rischio di frane. Centinaia di voli sono stati cancellati e le attività commerciali sono state chiuse. Più di 217.000 famiglie hanno perso temporaneamente la corrente elettrica, scuole e aziende sono rimaste chiuse in 14 città.